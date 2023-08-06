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В Пакистане 10 вагонов поезда сошли с рельсов – погибли не менее 25 человек

06 августа 2023 13:52
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Новости Пакистана. В провинции Синд сошли с рельсов 10 вагонов поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане 10 вагонов поезда сошли с рельсов – погибли не менее 25 человек-1

По информации местного телеканала, не менее 25 человек погибли. Десятки получили травмы. Идут спасательные работы. Движение по железной дороге приостановлено. Что именно стало причиной трагедии, еще предстоит выяснить. Но в целом подобные аварии не редкость для Пакистана. Дорожная инфраструктура страны пришла в упадок. Долгое время власти обещали заняться ее модернизацией.

# ЧП # Новости Пакистана # Фотофакт

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