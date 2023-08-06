В Пакистане 10 вагонов поезда сошли с рельсов – погибли не менее 25 человек

Новости Пакистана. В провинции Синд сошли с рельсов 10 вагонов поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Пакистана. В провинции Синд сошли с рельсов 10 вагонов поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По информации местного телеканала, не менее 25 человек погибли. Десятки получили травмы. Идут спасательные работы. Движение по железной дороге приостановлено. Что именно стало причиной трагедии, еще предстоит выяснить. Но в целом подобные аварии не редкость для Пакистана. Дорожная инфраструктура страны пришла в упадок. Долгое время власти обещали заняться ее модернизацией.