В окружении Трампа хотят, чтобы Зеленский срочно уехал из Украины во Францию
По информации New York Post, в ближайшем окружении главы США Дональда Трампа появились люди, считающие, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо оставить свой пост. Об этом пишет РИА Новости.
Один из близких к Белому дому источник предполагает, что Зеленский должен незамедлительно отправиться во Францию. У Зеленского мало сторонников в окружении президента Трампа, а одному из чиновников он не понравился из-за его отношения к Украинской православной церкви.
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В последнее время Трамп делал заявления, в которых клеймил Зеленского как диктатора и упрекал его за отказ от проведения выборов, утверждая, что тот хочет продолжать борьбу за удержание контроля. Президент США также обвинил Киев в срыве соглашения о поставках редких металлов.
Майк Уолц, советник президента США, высказал разочарование Трампа отказом от переговоров с Зеленским, а вице-президент Джей Ди Вэнс посоветовал ему выразить благодарность Соединенным Штатам за поддержку.