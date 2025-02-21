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В окружении Трампа хотят, чтобы Зеленский срочно уехал из Украины во Францию

21 февраля 2025 09:14
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По информации New York Post, в ближайшем окружении главы США Дональда Трампа появились люди, считающие, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо оставить свой пост. Об этом пишет РИА Новости.

Один из близких к Белому дому источник предполагает, что Зеленский должен незамедлительно отправиться во Францию. У Зеленского мало сторонников в окружении президента Трампа, а одному из чиновников он не понравился из-за его отношения к Украинской православной церкви. 

В окружении Трампа хотят, чтобы Зеленский срочно уехал из Украины во Францию-1

Фото: изображение сгенерировано ИИ

В последнее время Трамп делал заявления, в которых клеймил Зеленского как диктатора и упрекал его за отказ от проведения выборов, утверждая, что тот хочет продолжать борьбу за удержание контроля. Президент США также обвинил Киев в срыве соглашения о поставках редких металлов.

Майк Уолц, советник президента США, высказал разочарование Трампа отказом от переговоров с Зеленским, а вице-президент Джей Ди Вэнс посоветовал ему выразить благодарность Соединенным Штатам за поддержку.

# Международная политика

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