В окружении Трампа хотят, чтобы Зеленский срочно уехал из Украины во Францию

По информации New York Post, в ближайшем окружении главы США Дональда Трампа появились люди, считающие, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо оставить свой пост. Об этом пишет РИА Новости.

Один из близких к Белому дому источник предполагает, что Зеленский должен незамедлительно отправиться во Францию. У Зеленского мало сторонников в окружении президента Трампа, а одному из чиновников он не понравился из-за его отношения к Украинской православной церкви.