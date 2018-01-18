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В огне сгорели 52 человека. Что известно о трагедии в Казахстане

18 января 2018 17:25
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Новости Казахстана. Новые подробности приходят из Актюбинской области Казахстана, где на трассе сгорел автобус с 52 пассажирами – гражданами Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В огне сгорели 52 человека. Что известно о трагедии в Казахстане-1

Выяснилось, что владелец транспортного средства не имел лицензии на перевозки. Кроме того, срок техосмотра истек еще в феврале 2016. Ранее среди возможных причин ЧП специалисты называли замыкание проводки.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Над расследованием происшествия, совместно с казахскими специалистами, работают представители МИД, МВД, МЧС, Минздрава и других ведомств Узбекистана.

Напомним, трагедия произошла на дороге Самара-Шымкент. Автобус, на борту которого находились 57 человек, на ходу загорелся. Спастись удалось лишь пятерым. Остальные погибли на месте.

Подробности жуткой аварии в Казахстане

# Фотофакт # Пожар в автомобиле

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