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У владельца транспортного средства не было лицензии на перевозки: подробности жуткой аварии в Казахстане

18 января 2018 14:10
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Новости Казахстана. Новые подробности приходят из Актюбинской области Казахстана, где на трассе сгорел автобус и 52 пассажира – граждане Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У владельца транспортного средства не было лицензии на перевозки: подробности жуткой аварии в Казахстане-1

Выяснилось, что у владельца транспортного средства не было лицензии на перевозки. Кроме того, срок техосмотра автобуса истек еще 2 года назад. Ранее среди возможных причин ЧП специалисты называли замыкание проводки.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Расследованием происшествия совместно с казахстанскими специалистами занимаются представители МИД, МВД, МЧС, Минздрава и других ведомств Узбекистана.

У владельца транспортного средства не было лицензии на перевозки: подробности жуткой аварии в Казахстане-4

Напомним, трагедия произошла на дороге Самара-Шымкент. Автобус, на борту которого находились 57 человек, на ходу загорелся. Спастись удалось лишь пятерым – пассажирам и водителям, остальные погибли.

# Фотофакт # Пожар в автомобиле

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