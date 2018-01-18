У владельца транспортного средства не было лицензии на перевозки: подробности жуткой аварии в Казахстане

Новости Казахстана. Новые подробности приходят из Актюбинской области Казахстана, где на трассе сгорел автобус и 52 пассажира – граждане Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Казахстана. Новые подробности приходят из Актюбинской области Казахстана, где на трассе сгорел автобус и 52 пассажира – граждане Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выяснилось, что у владельца транспортного средства не было лицензии на перевозки. Кроме того, срок техосмотра автобуса истек еще 2 года назад. Ранее среди возможных причин ЧП специалисты называли замыкание проводки.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Расследованием происшествия совместно с казахстанскими специалистами занимаются представители МИД, МВД, МЧС, Минздрава и других ведомств Узбекистана.
Напомним, трагедия произошла на дороге Самара-Шымкент. Автобус, на борту которого находились 57 человек, на ходу загорелся. Спастись удалось лишь пятерым – пассажирам и водителям, остальные погибли.