У владельца транспортного средства не было лицензии на перевозки: подробности жуткой аварии в Казахстане

Новости Казахстана. Новые подробности приходят из Актюбинской области Казахстана, где на трассе сгорел автобус и 52 пассажира – граждане Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выяснилось, что у владельца транспортного средства не было лицензии на перевозки. Кроме того, срок техосмотра автобуса истек еще 2 года назад. Ранее среди возможных причин ЧП специалисты называли замыкание проводки.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Расследованием происшествия совместно с казахстанскими специалистами занимаются представители МИД, МВД, МЧС, Минздрава и других ведомств Узбекистана.