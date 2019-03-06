В общественных местах Лондона обнаружили мини-бомбы

Новости Великобритании. На вокзале и в аэропортах Лондона обнаружены три мини-бомбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взрывные устройства были спрятаны в почтовых пакетах и при открытии могли спровоцировать пожар.

Одна из находок воспламенилась в бизнес-центре в Хитроу. К счастью, никто не пострадал. Еще 2 самодельных устройства были найдены и успешно обезврежены.