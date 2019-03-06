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В общественных местах Лондона обнаружили мини-бомбы

06 марта 2019 07:40
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Новости Великобритании. На вокзале и в аэропортах Лондона обнаружены три мини-бомбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взрывные устройства были спрятаны в почтовых пакетах и при открытии могли спровоцировать пожар. 

В общественных местах Лондона обнаружили мини-бомбы-1

Одна из находок воспламенилась в бизнес-центре в Хитроу. К счастью, никто не пострадал. Еще 2 самодельных устройства были найдены и успешно обезврежены.

В общественных местах Лондона обнаружили мини-бомбы-4

По мнению полиции, подобные почтовые пакеты могут обнаружиться и в других общественных местах Лондона. Отдел по борьбе с терроризмом продолжает расследование.

# Теракт в Великобритании # Фотофакт

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