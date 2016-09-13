В Польше эксгумируют останки жертв крушения самолёта президента Леха Качиньского

Новости Польши. Польская генеральная прокуратура приняла решение об эксгумации останков жертв авиакатастрофы под Смоленском. Следователи отметили, что это поможет проверить основные версии следствия, «несмотря на то, что с момента трагедии прошло уже несколько лет».

Эксгумировать планируется всех погибших, если их тела не были кремированы, за исключением тех, кто уже подвергался этой процедуре.

Напоминаем, что самолёт президента Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года. Тогда вместе с польским лидером погибли 95 человек, многие из которых были представителями высшего эшелона власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.