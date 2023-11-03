Прямой эфир

В Нью-Дели из-за смога отменили все занятия в школах

03 ноября 2023 12:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Индийская столица вновь задыхается от смога. Зимой это частое явление для Нью-Дели, только на этот раз он оказался гораздо опаснее, чем обычно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Дели из-за смога отменили все занятия в школах-1

Индекс загрязнения воздуха достиг почти 500. По словам специалистов, это означает, что, когда вы выходите из дома, вы входите в газовую камеру. Так как количество вредных частиц в атмосфере во много раз превышает все допустимые уровни и серьезно угрожает здоровью людей, власти тут же отменили все занятия в школах, а горожан призвали носить маски и отказаться от поездок на своих авто.

# Природные катаклизмы # Новости Индии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Австралийка опоздала на рейс и решила остановить самолёт
03 ноября 2023 12:13

Австралийка опоздала на рейс и решила остановить самолёт

Поляков ждут неподъёмные счета за свет
03 ноября 2023 12:07

Поляков ждут неподъёмные счета за свет

Песков прокомментировал возвращение певицы Пугачевой в Россию
03 ноября 2023 11:34

Песков прокомментировал возвращение певицы Пугачевой в Россию