В Нью-Дели из-за смога отменили все занятия в школах

Новости Индии. Индийская столица вновь задыхается от смога. Зимой это частое явление для Нью-Дели, только на этот раз он оказался гораздо опаснее, чем обычно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индекс загрязнения воздуха достиг почти 500. По словам специалистов, это означает, что, когда вы выходите из дома, вы входите в газовую камеру. Так как количество вредных частиц в атмосфере во много раз превышает все допустимые уровни и серьезно угрожает здоровью людей, власти тут же отменили все занятия в школах, а горожан призвали носить маски и отказаться от поездок на своих авто.