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В Новой Зеландии жертвами крушения вертолёта стали два человека. Трое получили серьёзные травмы

15 декабря 2020 09:37
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Новости Новой Зеландии. В результате крушения вертолета в Новой Зеландии погибли два человека, еще трое получили серьезные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новой Зеландии жертвами крушения вертолёта стали два человека. Трое получили серьёзные травмы-1

По предварительным данным, среди пострадавших есть ребенок. Все они сейчас находятся в больнице.

В Новой Зеландии жертвами крушения вертолёта стали два человека. Трое получили серьёзные травмы-4

Обстоятельства и причины аварии пока не сообщаются. Известно лишь, что выжившим из воздушного судна помогли выбраться местные жители.

# Крушение вертолета # Фотофакт

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