В Новой Зеландии жертвами крушения вертолёта стали два человека. Трое получили серьёзные травмы

Новости Новой Зеландии. В результате крушения вертолета в Новой Зеландии погибли два человека, еще трое получили серьезные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Новой Зеландии. В результате крушения вертолета в Новой Зеландии погибли два человека, еще трое получили серьезные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, среди пострадавших есть ребенок. Все они сейчас находятся в больнице.
Обстоятельства и причины аварии пока не сообщаются. Известно лишь, что выжившим из воздушного судна помогли выбраться местные жители.