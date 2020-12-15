В Новой Зеландии жертвами крушения вертолёта стали два человека. Трое получили серьёзные травмы

Новости Новой Зеландии. В результате крушения вертолета в Новой Зеландии погибли два человека, еще трое получили серьезные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, среди пострадавших есть ребенок. Все они сейчас находятся в больнице.