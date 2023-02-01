В Новой Зеландии не прекращаются сильные ливни, в нескольких районах введён режим ЧП

Новости Новой Зеландии. До четырех человек выросло количество жертв масштабных наводнений в Новой Зеландии. Непрекращающиеся уже неделю сильные ливни вызвали разлив рек и сход многочисленных оползней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране повреждены многие дороги, возникли перебои со связью и электричеством. В нескольких районах власти ввели чрезвычайное положение. В правительстве заявили, что это наводнение в стране стало самым сильным бедствием, кроме землетрясений, с которым Новой Зеландии когда-либо приходилось иметь дело.