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В Новой Зеландии не прекращаются сильные ливни, в нескольких районах введён режим ЧП

01 февраля 2023 08:32
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Новости Новой Зеландии. До четырех человек выросло количество жертв масштабных наводнений в Новой Зеландии. Непрекращающиеся уже неделю сильные ливни вызвали разлив рек и сход многочисленных оползней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новой Зеландии не прекращаются сильные ливни, в нескольких районах введён режим ЧП-1

В стране повреждены многие дороги, возникли перебои со связью и электричеством. В нескольких районах власти ввели чрезвычайное положение. В правительстве заявили, что это наводнение в стране стало самым сильным бедствием, кроме землетрясений, с которым Новой Зеландии когда-либо приходилось иметь дело.

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# Природные катаклизмы # Новости Новой Зеландии # Фотофакт

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