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В Норвегии вечеринка в бункере закончилась отравлением газом. Более 20 человек в больнице

31 августа 2020 10:24
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Новости Норвегии. В норвежской столице более 20 человек оказались в больнице с диагнозом «отравление угарным газом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пятеро – в тяжелом состоянии.

В Норвегии вечеринка в бункере закончилась отравлением газом. Более 20 человек в больнице-1

Молодые люди устроили нелегальную вечеринку в опечатанном бункере, собрав около 80 участников в возрасте от 20 до 30 лет. Инцидент едва не привел к жертвам. Патрульные под утро случайно наткнулись на группу пострадавших, которые самостоятельно выбрались из бункера, чтобы подышать воздухом.

В Норвегии вечеринка в бункере закончилась отравлением газом. Более 20 человек в больнице-4

Полицейские вызвали медиков. Причиной ЧП могли стать генераторы, которые использовали для работы аудиосистем. А из-за плохой вентиляции в помещении скопился газ.  

# Массовое отравление # Фотофакт

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