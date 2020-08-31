В Норвегии вечеринка в бункере закончилась отравлением газом. Более 20 человек в больнице

Новости Норвегии. В норвежской столице более 20 человек оказались в больнице с диагнозом «отравление угарным газом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пятеро – в тяжелом состоянии.

Молодые люди устроили нелегальную вечеринку в опечатанном бункере, собрав около 80 участников в возрасте от 20 до 30 лет. Инцидент едва не привел к жертвам. Патрульные под утро случайно наткнулись на группу пострадавших, которые самостоятельно выбрались из бункера, чтобы подышать воздухом.