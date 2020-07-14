Ожидаются жаркие дебаты. Главы государств ЕС готовятся к первому саммиту после карантина

Новости мира. Главы государств Евросоюза готовятся к первому саммиту после тотального карантина. Встреча запланирована на 17 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Главы государств Евросоюза готовятся к первому саммиту после тотального карантина. Встреча запланирована на 17 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перед лидерами стоит непростая задача: найти пути преодоления экономического кризиса после пандемии. Хотя стратегия уже определена, вопрос остаётся открытым из-за ряда государств, несогласных с выбранным планом.
В частности, речь идёт о создании фонда на сумму в 750 миллиардов евро. Поскольку для принятия концепции восстановления ЕС, её должны одобрить все участники саммита, за столом переговоров ожидаются жаркие дебаты.