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Ожидаются жаркие дебаты. Главы государств ЕС готовятся к первому саммиту после карантина

14 июля 2020 17:16
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Новости мира. Главы государств Евросоюза готовятся к первому саммиту после тотального карантина. Встреча запланирована на 17 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидаются жаркие дебаты. Главы государств ЕС готовятся к первому саммиту после карантина -1

Перед лидерами стоит непростая задача: найти пути преодоления экономического кризиса после пандемии. Хотя стратегия уже определена, вопрос остаётся открытым из-за ряда государств, несогласных с выбранным планом.

Ожидаются жаркие дебаты. Главы государств ЕС готовятся к первому саммиту после карантина -4

В частности, речь идёт о создании фонда на сумму в 750 миллиардов евро. Поскольку для принятия концепции восстановления ЕС, её должны одобрить все участники саммита, за столом переговоров ожидаются жаркие дебаты. 

# Международная политика # Фотофакт

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