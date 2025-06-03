В Нидерландах может развалиться коалиция из-за разногласий по беженцам

Лидер Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил о выходе своей партии из правящей в Нидерландах коалиции после того, как его партнеры отказались поддержать его план по изменению миграционной политики. Это решение может привести к распаду коалиции. Об этом пишет РИА Новости.

Лидеры остальных партий предпочли остаться на ранее согласованных мерах по борьбе с миграцией. Вилдер предложил закрыть границы для лиц, ищущих убежища, ужесточить контроль и ввести ограничения на воссоединение семей беженцев.

Теперь же правительство может продолжить работать во временном формате без министров от PVV, а премьер-министр Дик Схоф, скорее всего, обратится к королю Виллему-Александру с просьбой о роспуске кабмина.