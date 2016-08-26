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В Непале пассажирский автобус упал в реку: погибли минимум 20 человек

26 августа 2016 08:25
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Новости Непала. Страшное ДТП в центральной части Непала. Пассажирский автобус вылетел с дороги и упал в реку. Известно, что погибли не мене 20-ти человек. Примерно столько же ранены. Еще 2 человека – водитель и кондуктор – числятся пропавшими без вести. Их продолжают искать.

Инцидент произошел буквально несколько часов назад. Почему автобус сошел с трассы, пока не сообщается.

Следователи предполагают, что причиной могла стать техническая неисправность транспортного средства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария в Азии

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