Прямой эфир

В нас ударил поток воздуха и камней: очевидец о том, как сошел оползень в китайском Сычуане

24 июня 2017 18:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. На деревню в китайской провинции Сычуань сошел оползень. Горные породы похоронили 46 жилых домов и гостиницу, без вести пропали около 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По счастливой случайности верной смерти удалось избежать семье с месячным младенцем.

Родители бежали из селения после первого камнепада.

В нас ударил поток воздуха и камней: очевидец о том, как сошел оползень в китайском Сычуане-1

Выживший житель деревни:
После пяти утра ребенок проснулся и заплакал, а затем я услышал грохот. В доме потянул сквозняк, и я захотел проверить дверь. Как только открыл ее, в нас с женой ударил поток воздуха и камней и опрокинул на пол в столовой.

Мы вдвоем еле поднялись, потом схватили ребенка и бежали из деревни.

В нас ударил поток воздуха и камней: очевидец о том, как сошел оползень в китайском Сычуане-4

На месте природной катастрофы продолжаются масштабные поисковые работы. В них участвуют 2000 спасателей, а также пожарные, медики и простые жители. Задействована тяжелая техника. Но и таким силам нереально в ближайшее время раскопать 18 миллионов кубометров горных пород.

Пока удалось найти лишь тела 15 погибших.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, родным и близким погибших в результате схода оползня.

Больше фото с места трагедии можно увидеть здесь.

# Фотофакт # Китай

Другие новости рубрики

Все новости
Семье с месячным младенцем удалось спастись от оползня, похоронившего деревню в Китае
24 июня 2017 14:42

Семье с месячным младенцем удалось спастись от оползня, похоронившего деревню в Китае

Непогода оставила без электричества около 200 населенных пунктов в центральной и западной Украине
24 июня 2017 13:01

Непогода оставила без электричества около 200 населенных пунктов в центральной и западной Украине

Обрушилось здание и 11 человек пострадали во время предотвращения теракта в Мекке
24 июня 2017 12:53

Обрушилось здание и 11 человек пострадали во время предотвращения теракта в Мекке