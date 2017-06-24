В нас ударил поток воздуха и камней: очевидец о том, как сошел оползень в китайском Сычуане
Новости Китая. На деревню в китайской провинции Сычуань сошел оползень. Горные породы похоронили 46 жилых домов и гостиницу, без вести пропали около 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По счастливой случайности верной смерти удалось избежать семье с месячным младенцем.
Родители бежали из селения после первого камнепада.
Выживший житель деревни:
После пяти утра ребенок проснулся и заплакал, а затем я услышал грохот. В доме потянул сквозняк, и я захотел проверить дверь. Как только открыл ее, в нас с женой ударил поток воздуха и камней и опрокинул на пол в столовой.
Мы вдвоем еле поднялись, потом схватили ребенка и бежали из деревни.
На месте природной катастрофы продолжаются масштабные поисковые работы. В них участвуют 2000 спасателей, а также пожарные, медики и простые жители. Задействована тяжелая техника. Но и таким силам нереально в ближайшее время раскопать 18 миллионов кубометров горных пород.
Пока удалось найти лишь тела 15 погибших.
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, родным и близким погибших в результате схода оползня.
Больше фото с места трагедии можно увидеть здесь.