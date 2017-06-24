В нас ударил поток воздуха и камней: очевидец о том, как сошел оползень в китайском Сычуане

Новости Китая. На деревню в китайской провинции Сычуань сошел оползень. Горные породы похоронили 46 жилых домов и гостиницу, без вести пропали около 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выживший житель деревни:

После пяти утра ребенок проснулся и заплакал, а затем я услышал грохот. В доме потянул сквозняк, и я захотел проверить дверь. Как только открыл ее, в нас с женой ударил поток воздуха и камней и опрокинул на пол в столовой.