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В Нагорный Карабах возвращаются беженцы. За три дня прибыли 1 200 человек

17 ноября 2020 16:44
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Режим прекращения огня в действии: в Нагорный Карабах возвращаются беженцы. За последние три дня при участии российских миротворцев в непризнанную республику прибыли 1 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вдоль линии соприкосновения развернуты наблюдательные посты, доставлена автомобильная и спецтехника.

В Нагорный Карабах возвращаются беженцы. За три дня прибыли 1 200 человек-1

Напомним, согласно договору о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе российские миротворцы останутся в регионе на пять лет. Противоборствующие стороны уже обменялись телами 200 погибших. Территориальный вопрос также постепенно решается.

В Нагорный Карабах возвращаются беженцы. За три дня прибыли 1 200 человек-4

Между тем обстановка в Армении остается напряженной. Оппозиция страны требует отставки премьер-министра. В Ереване уже неделю не прекращаются протесты.

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

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