В Нагорный Карабах возвращаются беженцы. За три дня прибыли 1 200 человек

Режим прекращения огня в действии: в Нагорный Карабах возвращаются беженцы. За последние три дня при участии российских миротворцев в непризнанную республику прибыли 1 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вдоль линии соприкосновения развернуты наблюдательные посты, доставлена автомобильная и спецтехника.

Напомним, согласно договору о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе российские миротворцы останутся в регионе на пять лет. Противоборствующие стороны уже обменялись телами 200 погибших. Территориальный вопрос также постепенно решается.