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В Нагорный Карабах уже вернулись около 43 тысяч беженцев. Соглашение о прекращении огня действует больше месяца

22 декабря 2020 12:05
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Около 43 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах с момента прекращения боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нагорный Карабах уже вернулись около 43 тысяч беженцев. Соглашение о прекращении огня действует больше месяца-1

Переезд жителей проходит при содействии российских миротворцев, которые следят за выполнением соглашения о перемирии в регионе, восстанавливают разрушенные здания и занимаются разминированием территории.

В Нагорный Карабах уже вернулись около 43 тысяч беженцев. Соглашение о прекращении огня действует больше месяца-4

За время нахождения в Карабахе российские инженерные подразделения обнаружили и обезвредили свыше восьми тысяч взрывоопасных предметов. Среди них артиллерийские снаряды и ручные гранаты. Напомним, ключевое соглашение о прекращении огня в спорном регионе было подписано 10 ноября.

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

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