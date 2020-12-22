В Нагорный Карабах уже вернулись около 43 тысяч беженцев. Соглашение о прекращении огня действует больше месяца

Около 43 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах с момента прекращения боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переезд жителей проходит при содействии российских миротворцев, которые следят за выполнением соглашения о перемирии в регионе, восстанавливают разрушенные здания и занимаются разминированием территории.