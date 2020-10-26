В Нагорном Карабахе вступило в силу новое гуманитарное перемирие

Новое гуманитарное перемирие начинает действовать в Нагорном Карабахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Режим прекращения огня вступил в силу в 7 утра по минскому времени.

Об этом говорится в совместном заявлении Азербайджана, Армении и США.

На сайте Госдепа Соединенных Штатов опубликован текст документа, в котором отмечено, что США способствовали интенсивным переговорам, чтобы приблизить две страны к мирному разрешению конфликта. Договоренность положительно оценил Генсек ООН.