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В Нагорном Карабахе вступило в силу новое гуманитарное перемирие

26 октября 2020 08:41
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Новое гуманитарное перемирие начинает действовать в Нагорном Карабахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Режим прекращения огня вступил в силу в 7 утра по минскому времени.

Об этом говорится в совместном заявлении Азербайджана, Армении и США.

На сайте Госдепа Соединенных Штатов опубликован текст документа, в котором отмечено, что США способствовали интенсивным переговорам, чтобы приблизить две страны к мирному разрешению конфликта. Договоренность положительно оценил Генсек ООН.  

В Нагорном Карабахе вступило в силу новое гуманитарное перемирие-1

Незамедлительно принять меры по реализации достигнутых 10 октября в Москве договоренностей о режиме прекращения огня призвали и сопредседатели Минской группы ОБСЕ. 29 октября в Женеве пройдет их встреча с главами МИД Азербайджана и Армении.  

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# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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