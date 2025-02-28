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В Нацбанке Литвы призвали граждан готовиться к повышению цен на электричество и продовольствие

28 февраля 2025 06:48
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В Литве экономисты Нацбанка призвали граждан готовиться к повышению стоимости электроэнергии и продовольствия. Причина – рост инфляции из-за кризиса еврозоны. Так, с января цены росли еженедельно. Подорожала и сфера услуг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нацбанке Литвы призвали граждан готовиться к повышению цен на электричество и продовольствие-2

Отключение Прибалтики от БРЭЛЛ спровоцировало увеличение тарифов на электричество для рядовых потребителей. А повышение цен на горючее из-за санкций Запада в отношении российской нефтепромышленности и вовсе сделало отопление в домах литовских граждан роскошью. Сейчас газа в хранилищах Европы не становится больше, а у Литвы его уже менее 40 %. В Нацбанке предупреждают: если власти к лету не смогут наладить дешевые поставки газа, другие сегменты экономики также пострадают.

# Новости Литвы # Кризис в ЕС

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