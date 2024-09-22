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Партия Шольца может проиграть «Альтернативе для Германии» на выборах в Бранденбурге – эксперты

22 сентября 2024 08:24
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Германии сделать свой выбор в пользу одной из партий предстоит 22 сентября. Важность предстоящего голосования в Бранденбурге сложно переоценить. Оно может определить судьбу национального правительства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партия Шольца может проиграть «Альтернативе для Германии» на выборах в Бранденбурге – эксперты-2

С 1990 года этой восточно-германской федеральной землей управляла одна и та же партия – социал-демократы, руководит которыми сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц. Но эксперты считают, что в этот раз СДПГ может лишиться своего прежнего статуса. Социологи прочат победу блоку «Альтернатива для Германии». Эта партия лидирует по результатам предварительного опроса. Бранденбург – важный регион Германии с точки зрения экономики и туризма. Это также третья и последняя восточно-германская земля, жителям которой предстоит определить состав местного парламента – за год до всеобщих выборов.

# Выборы

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