В Молдове назначили дату выборов президента

В этот же день состоится референдум о вступлении страны в Евросоюз. Такое решение приняли депутаты правящей партии, которую возглавляет Майя Санду. Ее полномочия истекают 24 декабря. В конце 2023 года политик заявила о намерении баллотироваться на второй срок. Удастся ли ей заручиться поддержкой большинства – вопрос открытый. При Санду страна демонстрирует скромные экономические показатели, население беднеет, что не раз становилось поводом для протестов.