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В Молдове назначили дату выборов президента

17 мая 2024 07:45
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Дату выборов президента назначили в Молдове. Голосование пройдет 20 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове назначили дату выборов президента-1

В этот же день состоится референдум о вступлении страны в Евросоюз. Такое решение приняли депутаты правящей партии, которую возглавляет Майя Санду. Ее полномочия истекают 24 декабря. В конце 2023 года политик заявила о намерении баллотироваться на второй срок. Удастся ли ей заручиться поддержкой большинства – вопрос открытый. При Санду страна демонстрирует скромные экономические показатели, население беднеет, что не раз становилось поводом для протестов.

# Выборы # Новости Молдовы

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