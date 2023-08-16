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В Минобороны РФ заявили, что США начали подготовку к новой пандемии и ищут мутации вирусов

16 августа 2023 10:27
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В Штатах приступили к подготовке новой пандемии и изучают мутации вирусов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет РИА Новости. 

В Минобороны РФ отмечают, что Москва не исключает применение Америкой так называемых оборонительных технологий в наступательных целях. Кириллов сообщает, что в США могут иметь намерения добиться глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера. 

Сообщается, что в июле текущего года в Америке создали Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования. Кириллов отмечает, что в числе основных направлений работы этой структуры – создание вакцин для купирования вирусов и их генетически измененных вариантов. Заниматься Управление будет и внедрением новейших технологий в биопроизводство. А это следующий шаг США по установлению глобального контроля за биологической обстановкой. 

# общество # Игорь Кириллов

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