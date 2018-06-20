В Мексике перевернулся пассажирский автобус: погибли 9 человек, в том числе несовершеннолетние

Новости Мексики. В мексиканском штате Сонора перевернулся пассажирский автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате инцидента погибли 9 человек.

Среди них есть несовершеннолетние. Еще 11 в числе пострадавших.

Транспортное средство выполняло рейс из Тихуаны в Гвадалахару. Между городами Каборка и Сонойта водитель потерял управление. Причины ДТП пока не известны. На месте происшествия продолжают работать специалисты.