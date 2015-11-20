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В Мали боевики захватили в заложники 170 постояльцев отеля

20 ноября 2015 10:39
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Новости Мали. Срочные новости приходят из Мали. Вооруженные люди напали на отель «Рэдиссон» в столице страны Бамако. По предварительным данным, в заложниках удерживают 170 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выходы из здания боевики полностью заблокировали. Полиция оцепила район. К отелю стягиваются военные французской армии. Известно, что популярный у иностранцев отель был заполнен почти полностью.

МИД Беларуси пока не располагает сведениями о присутствии среди заложников наших соотечественников.

# Захват заложников

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