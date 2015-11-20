В Мали боевики захватили в заложники 170 постояльцев отеля

Новости Мали. Срочные новости приходят из Мали. Вооруженные люди напали на отель «Рэдиссон» в столице страны Бамако. По предварительным данным, в заложниках удерживают 170 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выходы из здания боевики полностью заблокировали. Полиция оцепила район. К отелю стягиваются военные французской армии. Известно, что популярный у иностранцев отель был заполнен почти полностью.

МИД Беларуси пока не располагает сведениями о присутствии среди заложников наших соотечественников.