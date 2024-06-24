19 человек погибли в результате серии терактов в Дагестане. 15 из них – сотрудники правоохранительных органов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в Махачкале и Дербенте завершена контртеррористическая операция. Угрозы жизни и здоровью граждан нет. Напомним, накануне вечером группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Известно о ликвидации пяти боевиков. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.