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В Литве второй тур президентских выборов. Основная борьба между Науседой и Шимоните

26 мая 2024 10:38
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Новости Литвы. Социально-политические вопросы, экономика, вопросы безопасности и война в Украине. Важнейшее решение, от которого будет зависеть курс дальнейшего развития страны, принимают сегодня, 26 мая, литовцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране проходит второй и решающий тур голосования на президентских выборах.

В Литве второй тур президентских выборов. Основная борьба между Науседой и Шимоните-1

Борьба за высший государственный пост развернулась между нынешним лидером Гитанасом Науседой и премьер-министром Ингридой Шимоните. В прошлом раунде Науседа сумел набрать чуть более 44 % голосов, а его оппонент заручилась поддержкой лишь 20 % избирателей.

Стоит сказать, что на выборы литовцы идут неохотно: окончательная явка первого тура не смогла превысить и 60 %. И причина очевидна: оба кандидата поддерживают Украину и не планируют отказываться от ее поддержки, что очень не устраивает людей. Поэтому вне зависимости от того, кто одержит победу, Вильнюс продолжит покорно следовать указкам так называемых западных союзников, продолжая рушить партнерские связи с соседями и экономику страны.

# Выборы # Новости Литвы

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