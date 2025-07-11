Европа продолжает демонстрировать двойные стандарты. На фоне усилий Польши по увековечиванию памяти в Литве предпринимаются шаги против сохранения какого-либо исторического прошлого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Министерство культуры Литвы подготовило и вносит на утверждение правительства проект, разрешающий муниципалитетам получать право принимать решения о перезахоронении останков советских солдат и офицеров, погибших в годы войны. Основание – якобы могилы военных являются пропагандой тоталитарных и авторитарных режимов, а также советской идеологии, от которой так стремится откреститься Прибалтика.

Подобные действия безусловно вызывают недовольство жителей. Сегодня десятки человек вышли на митинг против сноса русских и советских памятников. Акция прошла у мемориала защитникам острова Луцавсала. Обелиск, воздвигнутый в память о погибших героях в сражении против шведской армии, был установлен на народные средства в 1891 году.