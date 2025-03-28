В Литве превратят приграничные территории в минное поле. Правительство внесло на регистрацию для обсуждения пакет документов о выходе из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После одобрения Кабмином, документы передадут президенту, а затем в парламент, где и состоится окончательное голосование. Напомним, неделю назад министры обороны стран Балтии и Польши рекомендовали своим правительствам вновь начать использовать противопехотные мины на границах. Инициативу чиновники аргументировали якобы угрозой со стороны России и необходимостью использовать все средства для сдерживания.