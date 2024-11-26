Прямой эфир

В Литве откажутся от конной полиции

26 ноября 2024 07:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Деньги, а точнее их дефицит, стали проблемой для еще одной Прибалтийской страны. Литва придумала, как сэкономить на безопасности. В стране откажутся от конной полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве откажутся от конной полиции-2

В Вильнюсе посчитали, что она больше не эффективна. Зато очень затратна, если говорить о материальных ресурсах. Содержание лошадей обходится в 150 тысяч евро в год. Теперь же эти благородные животные будут проданы с аукциона, что принесет очередную копеечку в бюджет. 

Конная полиция отвечала за общественный порядок, патрулировала пешеходные зоны, стадионы и различные мероприятия.

# Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
5 человек погибли в результате шторма в Великобритании
26 ноября 2024 06:51

5 человек погибли в результате шторма в Великобритании

Крупнейший производитель стали в ФРГ планирует сократить 5 тыс. рабочих мест
26 ноября 2024 06:41

Крупнейший производитель стали в ФРГ планирует сократить 5 тыс. рабочих мест

Немецкие социал-демократы выдвинули Олафа Шольца кандидатом в канцлеры
25 ноября 2024 19:45

Немецкие социал-демократы выдвинули Олафа Шольца кандидатом в канцлеры