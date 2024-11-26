В Литве откажутся от конной полиции

Деньги, а точнее их дефицит, стали проблемой для еще одной Прибалтийской страны. Литва придумала, как сэкономить на безопасности. В стране откажутся от конной полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вильнюсе посчитали, что она больше не эффективна. Зато очень затратна, если говорить о материальных ресурсах. Содержание лошадей обходится в 150 тысяч евро в год. Теперь же эти благородные животные будут проданы с аукциона, что принесет очередную копеечку в бюджет.

Конная полиция отвечала за общественный порядок, патрулировала пешеходные зоны, стадионы и различные мероприятия.