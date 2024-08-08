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В Литве начались военные учения с участием подразделений НАТО

08 августа 2024 10:57
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Литовские власти продолжают нагнетать ситуацию на восточных рубежах НАТО. Сегодня, 8 августа, на территории трех районов страны начались полевые тактические учения совместно с союзниками по Альянсу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве начались военные учения с участием подразделений НАТО-1

В тренировках задействуют 60 единиц техники, в том числе боевые машины пехоты. Также запланированы учебные стрельбы. Сообщается, что маневры продлятся до 14 августа. А накануне Вильнюс объявил о закупке противотанковых ежей и других оборонительных средств, которые будут направлены на границы с Беларусью и Россией для отражения так называемой агрессии с Востока.

# НАТО # Новости Литвы

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