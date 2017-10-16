В столице Сомали Могадишо число жертв теракта возросло до 276 человек

Новости Сомали. В столице Сомали Могадишо возросло число погибших в результате крупного теракта. В списках жертв уже 276 человек. В стране объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, ранены свыше 300 местных жителей. Некоторые из них будут отправлены на лечение в турецкую Анкару.