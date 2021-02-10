Прямой эфир

В Куршевеле разбился вертолёт. Два человека погибли, трое ранены

10 февраля 2021 09:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Два человека погибли, еще трое получили тяжелые травмы в результате крушения вертолета у горнолыжного курорта Куршевель во Франции. Один из пострадавших – в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Куршевеле разбился вертолёт. Два человека погибли, трое ранены-1

Воздушное судно упало в горах на высоте около 2 километров спустя примерно полтора часа после взлета. Вертолет принадлежал местному предпринимателю. Он и другие раненые сейчас находятся в больнице. Причины крушения устанавливаются.

# Крушение вертолета # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сенат США назвал конституционным процесс импичмента над Дональдом Трампом
10 февраля 2021 09:06

Сенат США назвал конституционным процесс импичмента над Дональдом Трампом

Радикалы в Киеве третий раз за неделю пикетировали офис телеканала «Наш»
10 февраля 2021 08:53

Радикалы в Киеве третий раз за неделю пикетировали офис телеканала «Наш»

Эксперты ВОЗ установили наиболее вероятную версию появления коронавируса
09 февраля 2021 19:07

Эксперты ВОЗ установили наиболее вероятную версию появления коронавируса