В Куршевеле разбился вертолёт. Два человека погибли, трое ранены

Новости Франции. Два человека погибли, еще трое получили тяжелые травмы в результате крушения вертолета у горнолыжного курорта Куршевель во Франции. Один из пострадавших – в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Два человека погибли, еще трое получили тяжелые травмы в результате крушения вертолета у горнолыжного курорта Куршевель во Франции. Один из пострадавших – в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Воздушное судно упало в горах на высоте около 2 километров спустя примерно полтора часа после взлета. Вертолет принадлежал местному предпринимателю. Он и другие раненые сейчас находятся в больнице. Причины крушения устанавливаются.