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В Колумбии как минимум 14 человек погибли из-за оползня

20 июля 2023 06:53
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Новости Колумбии. По меньшей мере 14 человек погибли в Колумбии в результате оползня, вызванного проливными дождями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии как минимум 14 человек погибли из-за оползня-1

Ливни обрушились на центральную часть страны. Сход оползня произошел накануне, сообщило Агентство гражданской обороны. Повреждено несколько домов, закрыта крупная автомагистраль. Заблокированным оказался также один из подъездов к столице Колумбии Боготе. Значительный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Спасатели, пожарные и военные продолжают поиски пропавших без вести.

# Природные катаклизмы # Новости Колумбии # Фотофакт

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