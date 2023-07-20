В Колумбии как минимум 14 человек погибли из-за оползня

Новости Колумбии. По меньшей мере 14 человек погибли в Колумбии в результате оползня, вызванного проливными дождями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливни обрушились на центральную часть страны. Сход оползня произошел накануне, сообщило Агентство гражданской обороны. Повреждено несколько домов, закрыта крупная автомагистраль. Заблокированным оказался также один из подъездов к столице Колумбии Боготе. Значительный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Спасатели, пожарные и военные продолжают поиски пропавших без вести.