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Более 5 тысяч японцев обратились в больницы с тепловыми ударами и обезвоживанием

30 июля 2019 08:40
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Новости Японии. В Японии за последнюю неделю жертвами аномальной жары стали 11 граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В больницы с тепловыми ударами и обезвоживанием поступили более 5 500 человек.

Более 5 тысяч японцев обратились в больницы с тепловыми ударами и обезвоживанием-1

Причиной такого высокого числа пострадавших стали резкие перепады температур. Июнь и июль выдались в Японии очень прохладными. Таких низких температур летом здесь не фиксировали последние 30 лет.

Более 5 тысяч японцев обратились в больницы с тепловыми ударами и обезвоживанием-4

Поэтому установившаяся почти на всей территории страны жара в +35 оказалась критической.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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