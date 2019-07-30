Более 5 тысяч японцев обратились в больницы с тепловыми ударами и обезвоживанием

Новости Японии. В Японии за последнюю неделю жертвами аномальной жары стали 11 граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В больницы с тепловыми ударами и обезвоживанием поступили более 5 500 человек.
Новости Японии. В Японии за последнюю неделю жертвами аномальной жары стали 11 граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В больницы с тепловыми ударами и обезвоживанием поступили более 5 500 человек.
Причиной такого высокого числа пострадавших стали резкие перепады температур. Июнь и июль выдались в Японии очень прохладными. Таких низких температур летом здесь не фиксировали последние 30 лет.
Поэтому установившаяся почти на всей территории страны жара в +35 оказалась критической.