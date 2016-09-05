В Китае завершился саммит G20

Новости Китая. В китайском Ханчжоу несколько часов назад завершился саммит «Большой двадцатки» – без сомнения, главное мировое событие последних недель и даже месяцев. Обсудить планетарным лидерам удалось большую часть проблем – от войны в Сирии до украинского конфликта. Ну и конечно, это демонстрация обновленного расклада планетарных сил с растущей ролью России и амбициями Китая касательно экономического лидерства. Что это означает для Беларуси и мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Казалось бы, дежурный фотоснимок, однако, на деле это без пяти минут расклад геополитических сил на карте мира – в одном углу Обама, Меркель сотоварищи, в другом – Путин и Эрдоган, а между ними глава Китая Си Цзиньпин – своеобразный мост между разными мнениями, позициями и проблемами. И если в политике каждый гнет свою линию , то в экономике на этой самой линии приходится искать точки соприкосновения.

Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народной Республики:

Только совместные усилия позволят обеспечить развитие и рост финансовой стабильности. Мы, участники «Большой двадцатки», должны строить макроэкономическую политику, исходя из ситуации в собственных странах.

Война в Сирии, украинский вопрос, кризис политический и главное – экономический. Политики за закрытыми дверями обсудили все мировые проблемы – как итог подписан документ, который говорит об одном – глобальные проблемы требуют глобального подхода.

Михаил Ковалев, экономист:

Сегодня главным в мире становится Китай, и это не случайно. По данным МВФ Китай стал первой экономика мира. Удивительно было видеть, что бывшие мировые лидеры Обама, Меркель были практически на вторых ролях. К этому надо привыкать, это новые реалии мира.

Последняя азиатская гастроль для Обамы в качестве Президента США стартовала неудачно. По непонятным причинам к его самолету не подали трап и не постелили ковровую дорожку – сломанный привычный ход вещей для американцев закончился скандалом, который разгорелся еще больше, когда президентский пул не пустили к главе Белого Дома.

На полях саммита состоялись десятки встреч в формате тет-а-тет. И на одной из них, самый дорогой гость – так лидер Китая окрестил Владимира Путина – необычным образом решил проблемы экспорта из России в Поднебесную мороженого.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Я уже говорил, что предприниматели китайские очень любят мороженое. В подарок вам привез целую коробку мороженого.

Кстати, два дня упорной работы политиков обернулись для жителей Ханчжоу каникулами – руководство города объявило выходные, а желающие получали на руки 500 юаней – это 150 денонимированных белорусских рублей – и уезжали отдыхать в соседние районы. Так страна-хозяйка саммита решила вопросы безопасности. Но уже завтра они вернутся домой, как и мировые лидеры, которым теперь предстоит доказать на деле, что «Большая двадцатка» – действительно эффективный инструмент решения глобальных проблем.