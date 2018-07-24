В Китае выявили подделку вакцины от бешенства, которой могли привить тысячи детей

Новости Китая. Антикоррупционное расследование о подделке вакцины против бешенства началось в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Громкий скандал в связи с нарушениями на фармацевтическом производстве в провинции Гирин разгорелся на прошлой неделе. Выяснилось, что тысячи детей могли получить некачественное лекарство.

Большинство партий препарата отозваны. Для выявления деталей инцидента создана специальная рабочая группа. Руководители компании находятся под стражей и готовятся к даче показаний.