В Китае обрушилось здание банка

Новости Китая. Здание банка обрушилось в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Здание банка обрушилось в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло в провинции Цзилинь. Во время инцидента внутри постройки находились только строители, которые проводили работы по реконструкции.
Прибывшие на место спасатели вытащили из-под завалов четырех человек. Пострадавшие доставлены в больницу. Поиски еще двух строителей продолжаются. Сейчас ведется следствие, причины обрушения выясняются.