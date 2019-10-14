Прямой эфир

В Китае обрушилось здание банка

14 октября 2019 12:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Здание банка обрушилось в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Китае обрушилось здание банка -1

ЧП произошло в провинции Цзилинь. Во время инцидента внутри постройки находились только строители, которые проводили работы по реконструкции.

В Китае обрушилось здание банка -4

Прибывшие на место спасатели вытащили из-под завалов четырех человек. Пострадавшие доставлены в больницу. Поиски еще двух строителей продолжаются. Сейчас ведется следствие, причины обрушения выясняются.

В Китае обрушилось здание банка -7

# Китай

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше партия «Право и справедливость» побеждает на парламентских выборах
14 октября 2019 07:42

В Польше партия «Право и справедливость» побеждает на парламентских выборах

Дания ввела контроль на границе со Швецией из-за выросшей преступности
13 октября 2019 13:03

Дания ввела контроль на границе со Швецией из-за выросшей преступности

Сильнейший за 60 лет тайфун. Последствия разрушительной стихии, накрывшей Японию
13 октября 2019 12:58

Сильнейший за 60 лет тайфун. Последствия разрушительной стихии, накрывшей Японию