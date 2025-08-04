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Правительство Литвы ушло в отставку вслед за премьером

04 августа 2025 09:41
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Правительство Литвы ушло в отставку вслед за премьером-0

Литовское правительство ушло в отставку после того, как 31 июля о своем уходе с поста объявил премьер-министр Гинтаутас Палуцкас. Об этом пишет ТАСС.

В соответствии с законом решение об этом было принято на специально созванном заседании кабинета министров.

Поводом послужили сообщения в прессе, обвинившие Палуцкаса в получении кредита вне очереди в банке, акционером которого является, а также злоупотреблении властью в 2012 году на посту директора администрации столичного муниципалитета и махинациях с землей и грантами.

До этого он был осужден два года условно и только недавно завершил выплаты по приговору.

Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас уходит в отставку

Фото: pixabay

# Международная политика

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