В Киеве +16, в Москве в два раза холоднее. Погода в Европе до 7 апреля

В Париже в начале недели синоптики обещают переменную облачность, воздух прогреется до +16, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Вене будет +15 и облачно с прояснениями. Такой же температурный расклад в Риме, но с поправкой на сильный дождь и грозу. На 5 градусов прохладнее в Мадриде, сплошная облачность и осадки. Далека от комфортной и погода в Софии. Столбик термометра покажет +12.

В Анкаре ожидаются переменная облачность, дождь, гроза и +17. В Афинах будет +19 и солнечно. В Прибалтике – дождливо.