Прямой эфир

В Казахстане в результате крушения самолёта погибли 15 человек

27 декабря 2019 06:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. 27 декабря примерно в полвосьмого утра (около 04:30 по мск) потерпел крушение самолёт Fokker-100, который летел рейсом Алматы – Нур-Султан. 

Как сообщает РИА Новости, при взлете воздушное судно потеряло высоту и пробило бетонное ограждение, после чего врезалось в двухэтажное здание. По информации МВД Казахстана, на борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. 

В результате крушения пострадали 66 человек, 12 находятся в тяжёлом состоянии. По данным аэропорта Алматы, 8 детей получили политравмы. 

15 человек погибли, в их числе 79-летний председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. 

Дом, в который врезался Fokker-100, был пустым. Согласно сведениям ресурса Flightradar24, потерпевший крушение самолёт эксплуатировался 23 года. 

# Крушение # Рустем Кайдаров

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек
26 декабря 2019 19:39

Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек

В Турции затонуло судно с мигрантами: есть погибшие
26 декабря 2019 18:56

В Турции затонуло судно с мигрантами: есть погибшие

Ситуацию усугубляли жара и ветер. В Чили пожар уничтожил 150 домов
26 декабря 2019 11:49

Ситуацию усугубляли жара и ветер. В Чили пожар уничтожил 150 домов