В Казахстане в результате крушения самолёта погибли 15 человек

Новости Казахстана. 27 декабря примерно в полвосьмого утра (около 04:30 по мск) потерпел крушение самолёт Fokker-100, который летел рейсом Алматы – Нур-Султан.

Как сообщает РИА Новости, при взлете воздушное судно потеряло высоту и пробило бетонное ограждение, после чего врезалось в двухэтажное здание. По информации МВД Казахстана, на борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

В результате крушения пострадали 66 человек, 12 находятся в тяжёлом состоянии. По данным аэропорта Алматы, 8 детей получили политравмы.

15 человек погибли, в их числе 79-летний председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Дом, в который врезался Fokker-100, был пустым. Согласно сведениям ресурса Flightradar24, потерпевший крушение самолёт эксплуатировался 23 года.