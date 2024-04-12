В Казахстане из-за паводков эвакуировали почти 100 тыс. человек

Экстренные службы Казахстана эвакуировали около 100 тысяч человек из нескольких населенных пунктов из-за паводковой ситуации. Об этом сообщают в МЧС республики, как рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели перевозят людей из зон бедствия в более безопасные районы. Пострадавших уже начали распределять в пункты временного размещения. Пока экстренные службы продолжают бороться со стихией. По последним данным, в шести областях подтопленными остаются более 5,5 тысячи хозяйств. Из-за начавшихся в марте паводков транспортное сообщение парализовано в 65 населенных пунктах. Власти страны мобилизовали все возможные силы для ликвидации последствий разгула стихии.