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В Катаре забыли встретить президента Германии

30 ноября 2023 10:11
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В Катаре забыли встретить президента Германии. Штайнмайер прилетел вовремя, но покинуть самолет не смог в течение получаса. Столько немецкий лидер ждал хоть кого-нибудь из официальных лиц принимающей стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Катаре забыли встретить президента Германии-1

Почему они проигнорировали визит президента Германии, неизвестно. Но ряд СМИ исключают случайность. Необычный инцидент удивил местную общественность и журналистов.

В Катаре забыли встретить президента Германии-4

Наибольший фурор тема, конечно, произвела в политическом сообществе. Там произошедшее назвали дипломатическим фиаско.

# Международная политика # Франк-Вальтер Штайнмайер # Фотофакт

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