В Катаре забыли встретить президента Германии
В Катаре забыли встретить президента Германии. Штайнмайер прилетел вовремя, но покинуть самолет не смог в течение получаса. Столько немецкий лидер ждал хоть кого-нибудь из официальных лиц принимающей стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почему они проигнорировали визит президента Германии, неизвестно. Но ряд СМИ исключают случайность. Необычный инцидент удивил местную общественность и журналистов.
Наибольший фурор тема, конечно, произвела в политическом сообществе. Там произошедшее назвали дипломатическим фиаско.