В Катаре забыли встретить президента Германии. Штайнмайер прилетел вовремя, но покинуть самолет не смог в течение получаса. Столько немецкий лидер ждал хоть кого-нибудь из официальных лиц принимающей стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.