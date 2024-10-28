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В Катаре возобновились переговоры о прекращении огня в Газе

28 октября 2024 08:53
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Новая попытка урегулировать конфликт в Газе предпринята в Катаре. В Дохе начался новый раунд переговоров в попытке достичь соглашения о прекращении огня в секторе и освобождении заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Катаре возобновились переговоры о прекращении огня в Газе-2

Стороны намерены договориться после более чем двухмесячного перерыва. Возможно, что эта попытка может стать удачной, так как в нынешней встрече участвуют высокопоставленные переговорщики из США, Израиля и Катара. Накануне Египет, который также является посредником в переговорах, предложил свой мирный план, предполагающий на начальном этапе двухдневное прекращение огня, освобождение части удерживаемых боевиками израильских заложников. Кроме того, за это время предполагается доставить в сектор гуманитарную помощь. Тут хочется отметить и тот факт, что о желании прекратить огонь заявило и движение «Хезболла». Но только при условии, что в мирные инициативы по Газе включат и Ливан.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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