В Катаре возобновились переговоры о прекращении огня в Газе

Стороны намерены договориться после более чем двухмесячного перерыва. Возможно, что эта попытка может стать удачной, так как в нынешней встрече участвуют высокопоставленные переговорщики из США, Израиля и Катара. Накануне Египет, который также является посредником в переговорах, предложил свой мирный план, предполагающий на начальном этапе двухдневное прекращение огня, освобождение части удерживаемых боевиками израильских заложников. Кроме того, за это время предполагается доставить в сектор гуманитарную помощь. Тут хочется отметить и тот факт, что о желании прекратить огонь заявило и движение «Хезболла». Но только при условии, что в мирные инициативы по Газе включат и Ливан.