Прямой эфир

В Катаре автомобильные дороги перекрашивают в синий цвет, чтобы снизить температуру полотна

19 августа 2019 12:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Катара. В столице Катара автомобильные дороги перекрашивают в синий цвет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Катаре автомобильные дороги перекрашивают в синий цвет, чтобы снизить температуру полотна -1

Власти Дохи утверждают, что после этого температура полотна снизится на 15-20 градусов, а значит и в городе станет не так жарко. Проект поддержали даже ученые из Японии.

В Катаре автомобильные дороги перекрашивают в синий цвет, чтобы снизить температуру полотна -4

Ведь черный цвет асфальта сильно впитывает и отдает тепло, а вот синий цвет – идеален для дорог. Он не только позволяет снизить температуру асфальта, но и благоприятно влияет на человеческий глаз.

В Катаре автомобильные дороги перекрашивают в синий цвет, чтобы снизить температуру полотна -7

В Катаре автомобильные дороги перекрашивают в синий цвет, чтобы снизить температуру полотна -9

# Дороги # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Россия с 19 августа ужесточает правила ввоза фруктов и овощей через границу
19 августа 2019 11:59

Россия с 19 августа ужесточает правила ввоза фруктов и овощей через границу

В Великобритании 40 тысяч домов остались без электричества
19 августа 2019 11:58

В Великобритании 40 тысяч домов остались без электричества

Канары в огне. В результате сильного пожара эвакуированы более 5 тысяч человек
19 августа 2019 11:39

Канары в огне. В результате сильного пожара эвакуированы более 5 тысяч человек