В Катаре автомобильные дороги перекрашивают в синий цвет, чтобы снизить температуру полотна

Новости Катара. В столице Катара автомобильные дороги перекрашивают в синий цвет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Катара. В столице Катара автомобильные дороги перекрашивают в синий цвет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти Дохи утверждают, что после этого температура полотна снизится на 15-20 градусов, а значит и в городе станет не так жарко. Проект поддержали даже ученые из Японии.
Ведь черный цвет асфальта сильно впитывает и отдает тепло, а вот синий цвет – идеален для дорог. Он не только позволяет снизить температуру асфальта, но и благоприятно влияет на человеческий глаз.