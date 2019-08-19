В Катаре автомобильные дороги перекрашивают в синий цвет, чтобы снизить температуру полотна

Новости Катара. В столице Катара автомобильные дороги перекрашивают в синий цвет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Дохи утверждают, что после этого температура полотна снизится на 15-20 градусов, а значит и в городе станет не так жарко. Проект поддержали даже ученые из Японии.