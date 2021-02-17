​В Каталонии произошли беспорядки из-за ареста рэпера. Задержаны 15 человек

Новости Испании. На акции протеста в Каталонии задержаны 15 человек. Сотни испанцев вышли на улицы, протестуя против задержания популярного рэпера, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Барселоне манифестанты сооружали баррикады, поджигали мотоциклы, мусорные контейнеры и забрасывали полицейских различными предметами. В ответ стражи порядка применили силу: демонстрантов обстреляли пулями из пенопласта. В результате столкновений пострадали 17 сотрудников полиции и 16 протестующих. В Валенсии протест с требованием освободить рэпера также закончился беспорядками.

Музыкальный исполнитель был приговорен к 9 месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в соцсетях. Он должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. В понедельник, 15 февраля, он забаррикадировался в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее во вторник он был задержан и помещен в тюрьму.