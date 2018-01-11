В Канаде загорелся ледяной отель: причиной могла стать упавшая свеча

Новости Канады. 9 января постояльцев ледяного отеля в Канаде эвакуировали из-за пожара.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на местные власти, пожар начался в одном из 45 номеров. Один из гостей утверждал, что возгорание произошло после падения свечи на спальный мешок.
Жак Дебуа, менеджер отеля:
Когда мне позвонили, то пришлось дважды повторить, что в ледяном отеле пожар.
Менеджер отрицает возможность возгорания из-за упавшей свечи и рассказывает, что свечи в номерах создают особую атмосферу. Также он сказал, что проблема не в неполадках с электричеством.
Фото: facebook.com/hoteldeglace
Во время инцидента в отеле было не менее 33 постояльцев. Пара, находившаяся внутри загоревшейся комнаты, отравилась дымом и была доставлена в больницу. Спустя недолгое время пострадавшие были выписаны.
До вечера 10 января уборщики приводили в порядок закрытый отель.
Жак Дебуа, менеджер отеля:
Мы убеждены, что это было в первый и последний раз в жизни отеля. Ледяной отель похож на гигантское иглу. Воздух и пыль оседают на снегу. Мы усердно трудимся над уборкой.
Дебуа добавил, что ему пришлось приложить усилия, чтобы убедить постояльцев эвакуироваться. Гостям было сложно поверить, что в ледяном отеле начался пожар.
Осенью прошлого года в Мьянме произошёл пожар в 5-звёздочном отеле.
Он был построен из тика в 1934 году – здесь подробнее.