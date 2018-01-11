В Канаде загорелся ледяной отель: причиной могла стать упавшая свеча

Новости Канады. 9 января постояльцев ледяного отеля в Канаде эвакуировали из-за пожара.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на местные власти, пожар начался в одном из 45 номеров. Один из гостей утверждал, что возгорание произошло после падения свечи на спальный мешок.

Жак Дебуа, менеджер отеля:

Когда мне позвонили, то пришлось дважды повторить, что в ледяном отеле пожар.

Менеджер отрицает возможность возгорания из-за упавшей свечи и рассказывает, что свечи в номерах создают особую атмосферу. Также он сказал, что проблема не в неполадках с электричеством.