Прямой эфир

В Канаде сотрудники морских портов устроили забастовку

10 июля 2023 09:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Канады. В Канаде бастующие сотрудники морских портов поставили экономику страны на паузу. Стачка длится уже неделю, за это время протестующие сорвали отправку множества грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде сотрудники морских портов устроили забастовку-1

Производители потеряли порядка 4,5 миллиарда канадских долларов. В акциях участвуют сотрудники 30 портов провинции Британская Колумбия. Они требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы. Ранее к стачке присоединился и порт Ванкувера. На его долю приходится около четверти всей торговли Канады. Отраслевые ассоциации страны просят федеральное правительство принять срочные меры, чтобы переломить ситуацию, которая бьет по карманам производителей.

# Забастовка # Новости Канады # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана
10 июля 2023 09:07

Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана

Посольство России: США сознались в преступлениях в Украине
10 июля 2023 09:05

Посольство России: США сознались в преступлениях в Украине

Киев хотел ударить по Крымскому мосту тремя ракетами С-200
10 июля 2023 08:42

Киев хотел ударить по Крымскому мосту тремя ракетами С-200