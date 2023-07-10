В Канаде сотрудники морских портов устроили забастовку

Новости Канады. В Канаде бастующие сотрудники морских портов поставили экономику страны на паузу. Стачка длится уже неделю, за это время протестующие сорвали отправку множества грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производители потеряли порядка 4,5 миллиарда канадских долларов. В акциях участвуют сотрудники 30 портов провинции Британская Колумбия. Они требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы. Ранее к стачке присоединился и порт Ванкувера. На его долю приходится около четверти всей торговли Канады. Отраслевые ассоциации страны просят федеральное правительство принять срочные меры, чтобы переломить ситуацию, которая бьет по карманам производителей.