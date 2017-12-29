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В калифорнийском Диснейленде аттракционы остановились из-за сбоя в электроснабжении

29 декабря 2017 07:27
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Новости США. Несколько десятков аттракционов в калифорнийском парке Диснейленд остановились из-за сбоя в электроснабжении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В калифорнийском Диснейленде аттракционы остановились из-за сбоя в электроснабжении-1

Инцидент произошел утром 28 декабря. После того, как аттракционы остановились, сотрудники парка развлечений помогли посетителям спуститься на землю.

По предварительной информации, причиной ЧП стала поломка трансформатора. Информации о пострадавших нет. Сейчас работа аттракционов восстановлена. Билеты в парк временно не продаются.

# Фотофакт # Аттракционы

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