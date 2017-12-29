В калифорнийском Диснейленде аттракционы остановились из-за сбоя в электроснабжении

Новости США. Несколько десятков аттракционов в калифорнийском парке Диснейленд остановились из-за сбоя в электроснабжении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел утром 28 декабря. После того, как аттракционы остановились, сотрудники парка развлечений помогли посетителям спуститься на землю.

По предварительной информации, причиной ЧП стала поломка трансформатора. Информации о пострадавших нет. Сейчас работа аттракционов восстановлена. Билеты в парк временно не продаются.