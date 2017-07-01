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В Калифорнии на оживленную дорожную магистраль рухнул самолет

01 июля 2017 13:45
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Новости США. Кадры как из фильма-катастрофы – в американской Калифорнии самолет рухнул на оживленную дорожную магистраль. Инцидент произошел недалеко от аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Калифорнии на оживленную дорожную магистраль рухнул самолет-1

На борту были пенсионеры – мужчина и женщина.

Людей удалось спасти буквально за считанные мгновения до возгорания самолета. При падении лайнер задел один автомобиль, водитель не пострадал.

В Калифорнии на оживленную дорожную магистраль рухнул самолет-4

 

# Фотофакт # США

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