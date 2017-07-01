В Калифорнии на оживленную дорожную магистраль рухнул самолет

Новости США. Кадры как из фильма-катастрофы – в американской Калифорнии самолет рухнул на оживленную дорожную магистраль. Инцидент произошел недалеко от аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Кадры как из фильма-катастрофы – в американской Калифорнии самолет рухнул на оживленную дорожную магистраль. Инцидент произошел недалеко от аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На борту были пенсионеры – мужчина и женщина.
Людей удалось спасти буквально за считанные мгновения до возгорания самолета. При падении лайнер задел один автомобиль, водитель не пострадал.