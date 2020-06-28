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Президентские выборы проходят в Польше. На пост претендуют 11 кандидатов

28 июня 2020 12:11
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Новости Польши. Президентские выборы проходят в Польше. В стране и за рубежом открыты свыше 27 тысяч избирательных участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На должность главы государства в 2020 году претендуют 11 кандидатов, среди них и действующий президент республики Анджей Дуда.

Президентские выборы проходят в Польше. На пост претендуют 11 кандидатов-1

Президентские выборы проходят в Польше. На пост претендуют 11 кандидатов-3

Из-за пандемии коронавируса голосование проходит по смешанному принципу: традиционно на участках и по почте. Сделать свой выбор в пользу одного из кандидатов смогут свыше 30 миллионов избирателей.

Президентские выборы проходят в Польше. На пост претендуют 11 кандидатов-6

Если сегодня, 28 июня, никто из претендентов на президентское кресло не наберет больше половины голосов, через две недели состоится второй тур выборов.

# Международная политика # Фотофакт

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