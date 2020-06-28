Президентские выборы проходят в Польше. На пост претендуют 11 кандидатов
Новости Польши. Президентские выборы проходят в Польше. В стране и за рубежом открыты свыше 27 тысяч избирательных участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На должность главы государства в 2020 году претендуют 11 кандидатов, среди них и действующий президент республики Анджей Дуда.
Из-за пандемии коронавируса голосование проходит по смешанному принципу: традиционно на участках и по почте. Сделать свой выбор в пользу одного из кандидатов смогут свыше 30 миллионов избирателей.
Если сегодня, 28 июня, никто из претендентов на президентское кресло не наберет больше половины голосов, через две недели состоится второй тур выборов.