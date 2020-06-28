Президентские выборы проходят в Польше. На пост претендуют 11 кандидатов

Новости Польши. Президентские выборы проходят в Польше. В стране и за рубежом открыты свыше 27 тысяч избирательных участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На должность главы государства в 2020 году претендуют 11 кандидатов, среди них и действующий президент республики Анджей Дуда.

Из-за пандемии коронавируса голосование проходит по смешанному принципу: традиционно на участках и по почте. Сделать свой выбор в пользу одного из кандидатов смогут свыше 30 миллионов избирателей.