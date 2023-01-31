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В Израиле будут сносить дома палестинцев

31 января 2023 06:13
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Новости Израиля. В Израиле будут сносить дома палестинцев. Об этом завил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле будут сносить дома палестинцев-1

Сообщается, что в Восточном Иерусалиме несколько зданий уже снесли, поскольку они были построены без разрешений. Теперь на очереди дом 21-летнего мужчины, который ранее устроил стрельбу возле синагоги и убил семь человек. Стоит отметить, что снос проходит в рамках борьбы с терроризмом. Согласно новым мерам, наказывать теперь будут и родственников обвиняемых палестинцев. Их будут лишать прав на социальное обеспечение и сносить их дома.

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# Международная политика # Биньямин Нетаньяху # Новости Израиля # Фотофакт

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