Новости Израиля. В Израиле будут сносить дома палестинцев. Об этом завил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что в Восточном Иерусалиме несколько зданий уже снесли, поскольку они были построены без разрешений. Теперь на очереди дом 21-летнего мужчины, который ранее устроил стрельбу возле синагоги и убил семь человек. Стоит отметить, что снос проходит в рамках борьбы с терроризмом. Согласно новым мерам, наказывать теперь будут и родственников обвиняемых палестинцев. Их будут лишать прав на социальное обеспечение и сносить их дома.